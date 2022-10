Des citoyens demandent l’arrêt du plan de circulation dans le centre de Bruxelles

Dans sa réponse, l’échevin Bart Dhondt a expliqué que de nombreuses réunions participatives avec les commerçants et les citoyens avaient eu lieu, tant avant qu’après le lancement du plan de circulation. «Depuis son entrée en vigueur, il y a déjà eu des dizaines de réunions et, sur la base des premières contributions, nous avons déjà procédé à quelques ajustements», a expliqué M. Dhondt. «Nous savons qu’il s’agit d’un changement important et que nous demandons beaucoup à nos concitoyens», a-t-il reconnu.