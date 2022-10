Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis 10 ans, Samira emprunte la rue du Framboisier à Uccle. Chaque jour, elle accompagne son dernier enfant à l’école mais depuis quelque temps, la maman se déplace à tâtons dans l’espace public pour rejoindre l’arrêt du bus 38.

« Quand on sort vers 7h20 et que j’entre dans la petite rue très fréquentée, tout s’éteint. On ne voit plus rien ! Arrivés à l’arrêt de bus, il y a un passage piéton mais sans lumière, c’est très difficile de voir si quelqu’un traverse. J’accompagne mon fils mais il y a des enfants qui sont seuls, c’est très dangereux ! », raconte l’Uccloise.