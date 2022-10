Fin de la quarantaine pour le magasin de textile à Jette où des clients se sont sentis mal lundi

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, lundi vers 17h30, dans un magasin de textile, rue Auguste Hainaut à Jette, où plusieurs personnes ont ressenti une irritation des voies respiratoires. Le médecin du SMUR, requis sur place, a examiné les victimes et a jugé que l’hospitalisation n’était pas nécessaire.

Le magasin a été évacué et fermé. Les analyses des échantillons sont arrivés et, depuis ce mardi midi, il n’est plus en quarantaine. « Aucune substance nocive n'a été décelée par les analyses de la Protection Civile », indiquait Walter Derieuw.