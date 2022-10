Les filtres de mobilité vont être retirés dans le quartier Lecharlier à Jette, la commune prévoit une consultation populaire sur le projet

Début septembre, la commune de Jette lançait la première étape du test du plan de circulation du quartier Lecharlier à Jette avec l’installation de filtres modaux sur le rond-point Amnesty International et au carrefour Lecharlier/Longtin/De Moranville. Suite à ça, les riverains et les commerçants se sont mobilisés et ont lancé des pétitions afin de demander le retrait de ces filtres modaux et un retour à la situation initiale.

Et la mobilisation a été entendue. La commune de Jette a décidé de retirer les filtres modaux et de réaliser une consultation populaire. « J’ai annoncé que je souhaite être une bourgmestre de la cohésion sociale. À cet effet, nous avons décidé de temporiser et de prendre le temps de la consultation et de l’évaluation. Malgré nos toutes-boîtes et les informations que nous dispensions dans le journal communal et sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes nous ont dit de bonne foi ne pas avoir été mises au courant du projet Lecharlier », commente la bourgmestre Claire Vandevivere (Les Engagés).