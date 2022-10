L’échevine Françoise de Halleux (Ecolo) laisse sa place à Pieterjan Vanden Boer à Etterbeek

Petit tour de manège à Etterbeek. Ecolo-Groen a connu quelques changements ce lundi. Françoise de Halleux, échevine à la Transition écologique, la Santé, le Bien-être et l’Égalité des genres et diversité, a rendu sa démission. « Pendant ces 4 années d’échevinat, je suis particulièrement fière du travail fait en alimentation saine et durable. Je citerais l’amélioration des repas dans les cantines des crèches et écoles communales ainsi que dans les homes du CPAS. Mais aussi à travers la création du subside « collations saines » qui aide beaucoup d’associations etterbeekoises. Et également l’engagement d’une coordinatrice Good Food au sein de l’administration communale qui facilite la transversalité de la matière », explique celle qui a décidé de reprendre son ancienne vocation de soignante aux Cliniques universitaires Saint-Luc. Auprès de la Dernière Heure, l’Etterbeekoise confie avoir fait un burn out au printemps dernier et l’existence d’un « climat tendu dans la majorité ». « Je suis davantage épanouie comme infirmière. J’ai donc décidé de passer la main pour que quelqu’un apporte son énergie », explique-t-elle. « Ecolo n’a pas la même vision que le MR. Mais cela fait partie de la logique de coalition, et ce n’est pas surprenant. C’est un élément qui a joué, mais qui n’est pas la raison principale de mon choix. »

Pieterjan Vanden Boer (Groen) reprend son échevinat au prochain conseil communal. « Je suis très motivé à rendre Etterbeek encore plus durable. Françoise m’a laissé de beaux projets à poursuivre et l’opportunité d’aller encore plus loin. En lançant un plan climatique, nous pourrons nous concentrer sur l’efficacité énergétique mais aussi une grande capacité d’adaptation. En effet, le but est que les habitants d’Etterbeek soient plus résistants face à la montée des prix de l’énergie et que la commune soit la plus vivable possible pendant les grandes chaleurs », commente-t-il. Bio-ingénieur de formation avec spécialisation en énergie et climat, il est rentré en politique en tant que collaborateur de Stijn Bex en 2019 au Parlement Flamand pour qui il travaille entre autres sur le thème de la mobilité et de l’égalité des chances pour la communauté LGBTQIA+. « Un autre travail qui m’occupera beaucoup est de continuer à développer un plan de diversité pour la commune d’Etterbeek qui se concentre sur la lutte contre l’inégalité de genre, le racisme et l’homophobie. »