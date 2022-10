Envie d’ouvrir un commerce ou de développer une activité à Mons? Le gouvernement wallon lance un appel à projet pour redynamiser les centres-villes!

Concrètement, ce mécanisme se traduit par l’octroi d’une prime à l’installation ou au développement d’activité avec l’ambition de développer ou de redéployer le commerce physique dans les centres urbains et villageois de Wallonie.

S’inscrivant dans la continuité des projets Creashop-villes et Creashop-plus, « Objectif Proximité » est pour sa part ouvert à toutes les villes et communes wallonnes. Il n’est par ailleurs plus uniquement accessible à ceux souhaitant s’installer dans une cellule vide mais aussi aux commerçants établis qui souhaitent réorienter substantiellement leur activité.