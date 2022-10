«Des familles, des enfants et des femmes sont abandonnés à leur sort par la Belgique»: sept demandeurs d’asile mineurs ont dû dormir dans la rue de lundi à mardi à Bruxelles

Il s’agit de sept Mena parmi les 39 qui n’ont pas pu être hébergés lundi par Fedasil, l’agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile. Neuf autres ont pu trouver une solution de logement grâce au réseau d’aide aux migrants et les derniers n’ont pas été vus par le Samusocial et les autres associations de soutien aux migrants. « Selon les chiffres que nous avons pu obtenir de Fedasil et de l’Office des Etrangers, 46 Mena ont enregistré lundi une demande d’asile. Sept ont obtenu une place et 39 sont restés sur le carreau », a déclaré mardi Christophe Thielens, porte-parole du Samusocial. « Nous avons abrité sept de ceux-ci lundi soir, dans des tentes en carton, devant le Hub humanitaire, où les demandeurs d’asile qui ont été refoulés se rassemblent généralement. Neuf autres ont pu être logés grâce au réseau d’aide et les autres ne sont pas apparus », a-t-il détaillé.

« Par ailleurs, ce sont aussi 171 migrants en famille qui ont enregistré une demande d’asile lundi. Parmi eux, 90 ont obtenu une place dans un centre Fedasil et 81 sont restés sur le carreau », a indiqué Christophe Thielens. « Nous sommes allés là où en général on trouve les gens qui n’ont pas trouvé de logement, mais nous n’avons pas vu ces familles ».

Lundi, le Samusocial mais aussi la plateforme citoyenne BelRefugees, Médecins sans frontières, Médecins du monde, l’ASBL Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers (Ciré) et Vluchtelingenwerk ont tiré une nouvelle fois la sonnette d’alarme. Ces associations se disent aujourd’hui « à bout de force et de moyens », affirmant ne plus avoir les capacités de pallier les failles du système belge d’accueil des réfugiés.