L’UZ Brussel: premier hôpital des enfants belge reconnu comme centre d’expertise européen pour l’obésité infantile

En tant que seul centre pédiatrique belge de l’obésité, le Kidz Health Castle de l’UZ Brussel fait partie des « Collaborating Centres for Obesity Management » de l’Association européenne pour l’étude de l’obésité (EASO), un réseau de centres de traitement multidisciplinaires accrédités à travers l’Europe. L’accréditation est une confirmation de l’expertise au niveau international et elle ouvre la porte à des recherches et des politiques innovantes pour le traitement de l’obésité au niveau européen.

« Cette accréditation nous place au premier plan du développement de nouvelles recherches et de nouvelles modalités de traitement. Aujourd’hui, peu de prestataires de soins considèrent l’obésité comme une maladie. Il arrive encore que les patients ne soient pas pris au sérieux lorsqu’ils disent qu’ils n’arrivent pas à perdre du poids. Avec cette accréditation, nous indiquons non seulement à nos collègues médecins mais aussi à l’industrie et aux patients que nous prenons l’obésité au sérieux et que nous collaborons pour chercher et travailler sur de bons traitements », commente le Pr. Inge Gies, cheffe de service du Kidz Health Castle et responsable de la clinique de l’obésité pour les enfants.