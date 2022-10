Met Plaizier, plus qu’une cantine, un lieu de rencontre à Uccle

Met Plaizier, situé chaussée de Waterloo à Uccle est plus qu’un établissement horeca. C’est également un magasin qui met en avant des créateurs belges. Met Plaizier, c’est la vitrine sociale de OOO, une société dédiée à la conception de l’aménagement qui vise à faire évoluer la manière de travailler des entreprises.

« Nous sommes convaincus qu’il faut briser les silos de notre société et c’est pourquoi nous voulons rassembler des personnes de tous les secteurs, âges et domaines d’expertise pour dialoguer, apprendre, partager et innover, pour challenger le statu quo », cite Anouk Van Oordt, cofondatrice et directrice générale de OOO.