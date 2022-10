Une conseillère communale à Berchem-Sainte-Agathe quitte à son tour Les Engagés

À Bruxelles, c’est l’hécatombe chez Les Engagés (ex-cdH jusqu’en 2022). Depuis la métamorphose du parti politique, les départs s’enchaînent... Véronique Lefrancq, Abdelkarim Haouari, Selloi Hannaoui : la liste devient de plus en plus longue mais tous ont fait le choix de quitter Les Engagés.

Lire aussi la-deputee-bruxelloise-veronique-lefrancq-quitte-les-engages-je-ne-me-retrouve

Ce mardi, c’est au tour d’une conseillère communale à Berchem-Sainte-Agathe de faire de même. C’est Laila Bougmar qui quitte le navire. « Je suis humaniste et les valeurs que je défends ne se retrouvent plus dans le nouveau mouvement », justifie-t-elle. « Depuis des années, je m’investis quotidiennement avec dynamisme et conviction pour développer notre action en faveur de tous les habitants de notre belle commune de Berchem-Sainte-Agathe. Mais à partir d’aujourd’hui, je ne peux plus porter le projet politique des Engagés. »