Une photo postée sur Facebook aux lourdes conséquences. « Vous savez que quand on publie une photo sur les réseaux sociaux, ça peut être repris », lance la présidente du tribunal de commerce de Namur à Maël Gerday, président de l’ASBL Clean Walker Belgique. Ce mardi, il doit répondre en son nom et en celui de son association d’actes de harcèlement et de diffamation.

Le cliché qui montre des poubelles remplies de donuts devant l’enseigne Hill’s Donuts de Namur, a fait basculer le destin de la boutique.