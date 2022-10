Des façades du SPF Justice dégradées: «C’est scandaleux, la justice agira contre cela!» (photos)

Les inscriptions apposées sur les façades renvoient clairement à une forme de protestation contre la nouvelle prison de Haren. On peut lire sur les façades « Maxi prison = maxi injustice », un slogan utilisé lors d’actions de protestation contre la construction de la nouvelle prison. Cette dernière doit remplacer à terme les trois prisons de Saint-Gilles, Berkendael et Forest et peut accueillir 1.190 détenus.

« Scandaleux ! », a réagi Vincent Van Quickenborne dans un tweet posté en néerlandais. « Haren offre un espace pour sanctionner plus efficacement et plus humainement. Mais pour certains extrémistes de gauche nous ne pouvons même pas emprisonner de criminels. C’est de la folie ! La justice agira contre cela », a-t-il notamment écrit.