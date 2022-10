Un conducteur de bus de la Stib molesté à Auderghem par un homme en trottinette qu’il venait tout juste d’éviter: «Il l’a rattrapé et lui aurait donné un coup de poing»

Un conducteur de bus de la Stib s’est fait molester par un trottinétiste ce mardi après-midi, aux alentours de 17 heures, à Auderghem. D’après la version de ce conducteur de bus de la Stib, ce dernier serait d’abord parvenu à éviter d’écraser le trottinétiste ; trottinétiste qui l’aurait ensuite rattrapé et agressé au niveau du terminus de la ligne 71, c’est-à-dire à l’arrêt Delta. La victime aurait reçu un coup de poing en pleine figure à l’issue d’une altercation verbale.

« Sous le choc »

Questionné, Guy Sablon, porte-parole de la Stib, confirme : « Notre conducteur de bus aurait évité un trottinétiste. Le trottinétiste l’aurait rattrapé au niveau du terminus. Il y aurait une altercation verbale et le trottinétiste lui aurait ensuite donné un coup de poing dans le visage. La police est intervenue. Notre conducteur de bus est évidemment sous le choc. On le soutiendra s’il porte plainte comme on le lui conseille. Notre service d’aide aux victimes a d’ores et déjà été mis à sa disposition ».