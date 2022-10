Michaël Vossaert et Fabian Maingain en campagne électorale chez DéFI: l’un pour la présidence nationale, l’autre pour la présidence régionale

L’un est candidat à la présidence nationale de DéFI face à François De Smet et député aux parlements bruxellois et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’autre est seul candidat à la présidence régionale bruxelloise de DéFI avec une équipe et échevin à la Ville de Bruxelles. Ensemble, ils incarnent cette nouvelle génération qui est en train de prendre le pouvoir chez DéFI. Michaël Vossaert et Fabian Maingain, tous les deux âgés de 36 ans, ont des trajectoires communes chez DéFI. « On a une complicité depuis des années. On a un parcours similaire. Nous avons tous les deux commencés au niveau local. Fabian est ensuite monté au niveau régional. Ensuite, ce fut mon cas. On a vécu les mêmes moments, les mêmes expériences dans le parti avec une campagne FDF (NDLR : ancien nom de DéFI) en 2012. On était les deux plus jeunes têtes de liste au niveau communal. Le changement de nom du parti », avance Michaël Vossaert, actuel président régional de DéFI, qui va céder sa place à Fabian Maingain.

« Je suis devenu président régional en 2017 à la veille des élections communales. Au niveau du comité permanent, il y avait une série de points à mettre en place. D’abord, il y a des sections de DéFI qui méritent d’avoir une attention particulière dans le Nord de Bruxelles. Ensuite, de l’autre côté du canal, il y a des enjeux de renouvellement. Didier Gosuin est parti. Olivier Maingain travaille à avoir un rajeunissement de son équipe. On a des enjeux forts dans le sud et il faut soutenir ces nouveaux candidats. Face à ces enjeux, il fallait développer des outils pour mieux soutenir nos sections locales et c’est ce qu’on a fait avec plus d’autonomie pour les sections. Je vais pouvoir donner ces outils à Fabian. Des formations ont aussi été mises en place pour nos élus », ajoute Michaël Vossaert.