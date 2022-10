Jusqu’à 110% d’aide pour les investissements dans les logements communaux à Saint-Josse

Ce mercredi 19 octobre 2022, le Conseil communal votera une modification du règlement faisant passer l’intervention financière de Saint-Josse de 85 à 100 % pour les travaux d’embellissement réalisés par les locataires. Nouveauté, l’intervention est portée à 110 % si la cuisine est entièrement électrique. En effet, la Commune veut encourager l’électrique qui offre plus de sécurité, qui a un impact positif sur l’environnement (moins de CO2) et qui permet un entretien facile. Le plafond maximum de l’aide est fixée à 2.500 euros.

Pour accéder à l’aide, le locataire doit jouir d’un bail de 9 ans et occuper le bien depuis au moins 2 ans, il ne doit présenter aucun arriéré locatif et ne doit pas se trouver dans un logement non adapté à la taille du ménage. L’occupant doit introduire la demande avant les travaux.