La Ville de Bruxelles lance une «aide numérique» pour lutter contre la fracture numérique

La digitalisation prend de plus en plus de place dans la vie de tous les jours. De plus en plus de documents administratifs sont disponibles en ligne sur demande. Le site de Mapension.be rencontre un succès « phénoménale » avec 2,5 millions de citoyens qui s’y sont connectés en 2021, soit une personne active sur quatre. « Mais on constate qu’au niveau des pensionnés, seuls 24 % des pensionnés qui ont déjà été sur le site. Il y a un énorme déficit malgré que le site soit très facile à utiliser », indique Karine Lalieux (PS), ministre fédérale des Pensions.

Afin de lutter contre cette fracture numérique, la Ville de Bruxelles, lance « l’aide numérique » dans quatre maisons de quartier (Haren, Anneessens, Ambiorix et Bruyn) durant la semaine du numérique 2022 (10 au 21 octobre 22). « Des assistants sociaux assermentés seront présents selon des plages horaires identifiées afin de venir en aide aux seniors dans leurs démarches administratives (banque en ligne, authentification en ligne lors des démarches administratives, etc.) et des ateliers seront organisés ponctuellement pour aller plus loin et devenir autonome, un acteur numérique », explique Fabian Maingain (DéFI), échevin de la Smart City et de la Simplification administrative.