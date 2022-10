Deux voitures brûlées cette nuit en face du commissariat des Marolles, à Bruxelles: «Des contrôles ont été effectués dans le quartier, cela n’est manifestement pas apprécié», commente le syndicat policier!

C’est le syndicat policier SLFP qui balance la nouvelle, photos à l’appui, sur les réseaux sociaux. « Ces derniers jours, des contrôles ont été effectués dans le quartier des Marolles à Bruxelles. Cela n’est manifestement pas apprécié. Plusieurs véhicules ont été incendiés devant le commissariat. Réponse de la justice ? », lance le SLFP à l’adresse de notre ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne.

« Dans la nuit de mardi à mercredi, on nous a avisés à 2 h 57 que deux véhicules de particuliers (une Volkswagen Caddy et une Volkswagen Golf) garés sur la voie publique à proximité du commissariat de police de la rue de l’Hectolitre, à Bruxelles, étaient en feu. À la demande du parquet de Bruxelles, une enquête pour des faits d’incendies volontaires a été lancée. Il n’y a pas eu de dégâts au commissariat de police », indique Sandra De Tandt, porte-parole de la police de Bruxelles Capitale / Ixelles, qui ne souhaite pas commenter le lien de cause à effet fait par le SLFP.