Crise énergétique: Tom gagne jusqu’à 200€ avec son panneau solaire mais, «je pense que je n’ai pas la permission»

Tom habite un petit appartement en plein centre de Bruxelles, et il a récemment décidé d’installer un panneau solaire sur sa terrasse pour faire face à la crise énergétique et écologique. Seul couac : il devrait avoir une autorisation…

En Allemagne et aux Pays-Bas, il est tout à fait légal d’installer soi-même un panneau solaire, tant que celui-ci respecte la réglementation en la matière. Mais en Belgique, on n’en est pas encore là, au grand dam de Tom Kenis, un Bruxellois qui a décidé de ne pas attendre que les règles évoluent pour faire bouger les lignes. En effet, au mois de mai, il a lui-même installé un panneau solaire sur la terrasse de son appartement. Pour une installation qui lui a coûté 600 euros, celui-ci estime qu’il va produire 200kw/h par an, soit la consommation d’un frigo : « En valeur monétaire, ça dépend évidemment du tarif de l’électricité. Pour l’instant, je ne paye pas trop, j’appartiens à une coopérative et le prix n’a pas encore trop augmenté. Mais je vois des prix sur le marché autour de 50 cents ou 80 cents le kw/h, ce qui permet d’économiser entre 100 et 200 euros par an. »

Celui-ci est le premier à reconnaître qu’il se trouve actuellement dans une position illégale, mais compte provoquer un changement : « Je pense que je n’ai pas la permission. Il me la faudrait mais… Je me suis fait la réflexion : on est dans une crise énergétique et climatique et il est temps de changer les règles et pas s’adapter à des règles qui ne sont plus adaptées à la situation. »

Test Achats confirme que ces installations sont bel et bien illégales : « En bref, cet appareil est plus cher, offre beaucoup moins de possibilités de rendement financier et, selon les règles actuelles, vous ne pouvez pas simplement le brancher avec une prise. À cet égard, il est préférable d’investir dans une installation complète réalisée par un installateur. »