Féminicide maquillé en suicide par pendaison à Saint-Gilles: le mari de la victime inculpé et envoyé en prison!

« Nous pouvons vous communiquer qu’un suspect – S. D. – a été placé sous mandat d’arrêt le jeudi 13 octobre (c’est-à-dire au lendemain du crime, NDLR) par le juge d’instruction. L’audience de la chambre du conseil (qui devait avoir lieu ce lundi 17 octobre, NDLR) a été remise au mercredi 26 octobre », nous fait savoir ce mercredi 19 octobre le porte-parole du parquet de Bruxelles, Stefan Vandevelde. Case prison pour le mari de la victime Selon nos informations, le suspect dont il est question n’est autre que le mari de la victime et il s’agirait donc bien d’un féminicide. Il était présent (avec son fils aîné et un voisin) au moment de l’intervention des secours. Comme il avait fait une crise de nerfs lors de sa privation de liberté, un tranquillisant avait dû lui être administré et il avait dû être emmené à l’hôpital avant de pouvoir subir le moindre interrogatoire.

Toujours selon nos informations, la victime – Meryeme, 60 ans – était une femme battue, vraisemblablement depuis des années selon les dires de ses proches. Pour rappel, c’est l’un de ses voisins qui avait appelé les secours mardi 12 octobre, à 13 h 25, pour signaler que le corps de Meryeme était pendu au balcon (arrière, côté jardin) de son appartement, au quatrième étage d’un immeuble de logements sociaux géré par le Foyer du Sud et situé rue de Mérode, au numéro 27, à Saint-Gilles.

Les pompiers de Bruxelles étaient alors intervenus sur place avec leur équipe de grimpeurs chevronnés RISC (Rescue In Safe Conditions) ; d’abord, pour sécuriser le corps de la victime (qui menaçait de tomber) afin que le médecin légiste et le laboratoire scientifique de la police fédérale puissent travailler, puis, pour le détacher.

Le décès de la victime était immédiatement apparu « plus que suspect au vu des blessures (avec effusion de sang ; cf. illustration) qu’elle présentait, notamment au niveau du cou ». Les intervenants avaient eu fort à faire pour maintenir à distance de la scène de crime « des membres de la famille de la victime et des jeunes du quartier » qui se trouvaient « à plus d’une quarantaine » dans le couloir et mettaient « une pression énorme ».