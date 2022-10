Quatre suspects arrêtés par la police de Bruxelles pour recel et escroquerie: un manège bien rodé mis en place

Ce jeudi 13 octobre, la recherche locale de la zone de police Bruxelles Capitale/Ixelles a démantelé un trafic d’objets volés. Dans le courant de l’après-midi, une patrouille a observé, rue Jules Bouillon, un véhicule suspect qui était garé en double file. Un peu plus tard, les policiers ont vu les suspects y transférer des caisses provenant d'un autre véhicule.

Lorsque la patrouille est intervenue, elle a trouvé dans les caisses deux ordinateurs Apple MacBook Pro et trois montres Apple Watch, neufs, dans leur emballage et d'une valeur totale de près de 5.000 euros. Ensuite, le domicile de la personne de qui ils avaient reçu les biens a été perquisitionné. Cette perquisition a permis de trouver des caisses contenant des vêtements de marque. Tout comme pour les ordinateurs et les montres, une identité se trouvait sur les caisses mais ne correspondait pas à celle des suspects.