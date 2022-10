La commune de Forest lance un appel à projets pour la création de boîtes à livres: «La lecture est fondamentale pour construire une société plus juste»

Les boîtes à livres, ce sont ces dispositifs citadins qui permettent aux petits comme aux grands de pouvoir déposer et/ou emporter des livres gratuitement. Tout candidat peut soumettre son projet via le formulaire « Book Box 1190 » (référencé sur le site de la Commune).

« L’objectif ici est de soutenir les citoyens et les associations souhaitant s’investir dans leur quartier. Nous sommes impatients de découvrir ces créations forestoises et ainsi permettre aux citoyens d’accéder dans leur quartier à des livres déposés par des habitants et nos bibliothèques », déclare Charles Spapens (PS), échevin notamment en charge de la Culture.