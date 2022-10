Trois personnes condamnées devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour avoir mis leur compte bancaire à disposition d’arnaqueurs

À l’automne 2020, une femme de Londerzeel (Brabant flamand) a été escroquée de 3.800 euros via l’application WhatsApp. Cette somme a atterri sur le compte en banque d’une autre femme habitant la Région bruxelloise. Celle-ci a affirmé avoir prêté sa carte et son compte bancaire à une connaissance, qu’elle n’a plus jamais revu. Le procureur a douté de la véracité de ses propos, car le compte bancaire en question a encore été utilisé par la suite et aucune démarche n’a jamais été faite pour bloquer la carte.

Lire aussi passants-agresses-dans-le-quartier-yser-bruxelles-vous-avez-ete-impitoyable-et

La défense a demandé l’acquittement, prétextant que la prévenue n’était pas directement impliquée dans les malversations. Elle a finalement été condamnée à une peine de travail de 60 heures qu’elle devra effectuer dans son entièreté. Auquel cas, elle risque un an de prison. Elle doit également verser à la victime une indemnité de près de 4.000 euros.