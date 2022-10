La Nuit des musées revient pour vous faire (re)découvrir les musées et lieux d’exposition du centre-ville montois: voici le programme

Le temps d’une soirée, venez (re)découvrir les musées et lieux d’exposition du centre-ville montois autrement, au rythme d’une programmation découverte à vivre en famille ou entre amis jusqu’au bout de la nuit.

– Spectacle « L’éveil du petit dragon » à 19h et 20h30

Un petit dragon ne parvient pas à s’endormir… et quand il ne dort pas, il a très envie de douceurs sucrées… Alors, il erre dans les châteaux des alentours, en quête de réjouissances gourmandes… et s’il rencontrait un preux chevalier ? Que se passerait-il ? Isabelle Colassin emmène les enfants de 2 à 7 ans.

– Cinéma en plein air « À l’ancienne » de 19h à 23 h (en continu dans le Jardin du Mayeur)

L’ASBL Manufactor vous emmène au temps où le Doudou était muet… Revivez le combat entre saint Georges et le dragon comme à la belle époque de nos grands-parents !

Magasin de papier

– POP UP de 19h à 1h

La Maison du Design vous propose de découvrir un espace de vente temporaire transfrontalier dans lequel sont proposés des produits d’artisans-designers des versants français et flamands du projet DESIGN IN.

Artothèque

– Spectacle d’impro de 19h à 23h (Impro de 15 minutes toutes les heures)

La Compagnie du Chambard donne vie au Singe du Grand’Garde, actuellement résident permanent de l’Artothèque durant les travaux de restauration de l’hôtel de ville. Le temps d’une impro, la troupe partage vos petites et grandes histoires : le mariage de monsieur et madame, la grosse bêtise du petit dernier… Entre chaque représentation, des guides un peu fous viennent agrémenter votre visite de l’exposition « El Sinche dé Mon ».

– Patois de chez nous de 19h à 23h (Animation de 10 minutes toute la soirée)

« El Sinche m’a dit », citations, chansons et proverbes en patois autour du singe avec les Montois Cayaux et le Dynamusée.

– Ateliers créatifs en famille de 19h à 23h

« Le singe de Mons a disparu, où est-il caché ? » – Activité du Dynamusée.

Beffroi

– Concert de carillon dès 18h30.

En prélude à la Nuit des musées, le carillon du Beffroi résonnera dans toute la ville.

– Cirque au pied du Beffroi de 19h à 00h (toutes les 15 minutes)

L’horloge nous dévoile son mystérieux univers : des machineries lumineuses et insolites, des automates lumineux et des engrenages fous ! Par l’école du cirque de Ghlin (Planète cirque).

– Blind test du carillonneur à 19h30 et 20h30

Tendez l’oreille pour reconnaître les airs qui font sonner les cloches du Beffroi. Les formulaires de participation au blind test sont à disposition chez visitMons et à la Maison des Patrimoines UNESCO. Les gagnants ne repartiront pas les mains vides !

– Maison des Patrimoines UNESCO de 19h à 1h

Arrêtez-vous et découvrez la magnifique transformation de la Maison espagnole, reconvertie depuis peu en Maison des Patrimoines UNESCO.

Mons Memorial Museum

– Box photo « Mons, ville multiculturelle » de 19h à 1h (en continu)

Savez-vous quelles sont vos origines ? Dans le cadre de l’expo « Identités décoloniales. De l’Afrique à Mons », découvrez la multiculturalité qui nous entoure et prenez une photo funky avec une personne d’une autre culture.

– Atelier d’initiation aux percussions à 19h, 19h45 et 20h30

Monsieur Olivier initie les enfants de 6 à 12 ans aux percussions, djembés et rythmes africains. Une expérience tactile et sonore pour explorer leur sens du rythme. Durée 30 minutes – Max. 15 enfants par séance.

– Concerts de rumba congolaise + DJ de 21h à 1h

Envie de vous dérouiller les jambes et de parfaire votre déhanché ? Le groupe Super Rumba vous fait (re)découvrir la rumba congolaise et ses rythmes chaloupés. Ambiance assurée !

Le CPAS de Colfontaine vous régalera avec des boissons et des beignets africains.

Anciens Abattoirs

Grande Halle

– Concours d’épluchage de pommes de terre… hommage à Van Gogh ! De 19h à 20h (sauf pendant la danse)

Bienvenue, ami(e) de la patate, au premier concours d’épluchage de pommes de terre organisé par Juliette Karlsson ! Pour remporter un prix, vous devrez passer trois épreuves. À vos économes ! L’âme de Van Gogh, auteur des célèbres « Mangeurs de pommes de terre », quitte sa maison de Cuesmes pour la soirée.

– Spectacle de danse contemporaine à 19h30, 20h30, 21h30 et 22h30 (show de 15 minutes)

Avec Arte Corpo ASBL, les corps en mouvement dans l’espace d’exposition se muent en propositions sculpturales, dans un jeu de va-et-vient avec les œuvres. Les émotions intérieures se dévoilent grâce au travail de lâcher prise et aux techniques de danse contemporaine. Dans le cadre de l’exposition du Prix du Hainaut des Arts plastiques 2022, avec la participation des Métiers d’Arts du Hainaut.

Galerie BECRAFT

– Atelier design/récup de 18h30 à 21h30 (en continu)

Designers en herbe, apprenez les bases de fabrication de votre futur mobilier en utilisant des boîtes à œufs ! Création collective animée par Yoann Piccardi, créateur du projet résilient EggwaveWorkSet.

Frigo

– Arts & NFT, une exposition avec le MuseumLab de 19h à 1h (en continu)

Connaissez-vous le MuseumLab ? Ce projet ouvre les musées aux entreprises, étudiants, artistes… afin qu’ils puissent y développer des innovations technologiques et les tester auprès des publics. Pour la Nuit des musées, le MuseumLab vous fait découvrir une exposition éphémère d’œuvres physiques et digitales de plusieurs artistes wallons avec, pour la première fois à Mons, la possibilité d’acquérir des NFT au travers d’une application mise au point pour l’occasion avec l’aide de MuseumLab. À tester également durant toute la soirée : la visite d’une galerie virtuelle.

– Le SILEX’S délocalisé de 19h à 1h (en continu)

Le SILEX’S de Spiennes déménage pour une soirée archéologique ! On remonte le temps grâce à une série d’activités manuelles du quotidien d’il y a 6.000 ans. Céramique avec l’Atelier du Plat Caillou, taille de silex et atelier sagaie avec des archéologues. Au menu : voyage en Italie avec le food truck « Aperocena ».

BAM

– Contes pour les tout-petits à 18h15, 18h45 et 19h15

La douce voix d’Isabelle Patoux enchantera les enfants de 2 à 4 ans sur le thème de « La danse des couleurs ».

– Contes pour les plus grands à 20h, 20h30, 21h et 21h30

Déborah Seghers fera rêver les enfants à partir de 5 ans autour des formes et des couleurs.

– Animations musicales pour les enfants de 19h30 à 21h30 (toutes les 30 minutes)

Rythme et couleurs feront danser les enfants de 8 à 12 ans lors d’une initiation par les Jeunesses Musicales.

– Atelier light painting de 19h à 1h (en continu)

Alliez mouvements et lumière et venez créer vos plus belles calligraphies lumineuses avec l’atelier photographique Okus Luminis animé par la Compagnie OKUS.

– Visites sensorielles de 19h, 21h et 22h30

Et si vos mains et vos oreilles remplaçaient un instant vos yeux ? Découvrez les œuvres de Miró autrement qu’avec le regard grâce à des visites organisées par Passe-Muraille. L’association des Jardiniers du BAM vous proposera des boissons.

Mundaneum

– Menez l’enquête en famille de 19h à 1h (en continu)

Retour en 1930 pour collecter les indices et résoudre une énigme en lien direct avec l’exposition « Portraits de femmes. Des récits pour une histoire ».

MUMONS

– Le MUMONS, la rénovation audacieuse de l’île oubliée des Visitandines de 19h à 1h (en continu)

Découverte de l’exposition « Franc-Maçonnerie, en toute discrétion » dans le cadre de son vernissage.

Maison Losseau

– Mémoires des sens de 19h à 1h (en continu)

Entre les murs de l’hôtel particulier de Léon Losseau errent des fantômes, à moins que ce ne soit des souvenirs ? Les odeurs d’encaustique de l’office font frissonner la mémoire olfactive, les glycines peintes du corridor semblent onduler sous le vent et les meubles à fiches du bureau invitent à plonger les doigts dans les traces du passé Art nouveau de la maison. Jeux de lumière, lecture de texte, concert de musique symboliste, carnet pour enfants…

La Nuit des musées : en pratique

Le vendredi 21 octobre 2022 de 19h à 1h (dernière entrée à 00h30).

Bracelet unique : 4€ en prévente, 6€ le jour même.

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Vente en ligne www.visitmons.be, par téléphone 065/33.55.80 ou chez visitMons (Grand-Place). Les bracelets sont également vendus à l’accueil des sites participants le jour même (sous réserve de places disponibles).