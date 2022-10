Crise énergétique à Bruxelles: l’éclairage public sera rallumé le matin en semaine

Fin septembre, à l’issue de la conférence des bourgmestres, les 19 communes bruxelloises ont décidé notamment d’éteindre l’éclairage public 30 minutes plus tôt le matin face à la crise énergétique. Mais la mesure a engendré un sentiment d’insécurité auprès de plusieurs citoyens. Dans notre édition du 18 octobre, on a relayé le témoignage de deux Uccloises qui utilisaient une lampe de poche le matin pour se déplacer tellement il fait noir.

Ce mercredi, la conférence des bourgmestres a abordé la question et est revenue sur cette mesure. « Les rapports de police et des citoyens qui se rendent à l’école tôt, qui vont travailler, qui sont piétons ou cyclistes se sentent en insécurité vu l’absence d’éclairage public », explique Vincent De Wolf (MR), bourgmestre d’Etterbeek qui reconnaît que cela n’avait été anticipé. « On a donné mandat à Philippe Close (PS), président de la conférence des bourgmestres (NDLR : et bourgmestre de la Ville de Bruxelles) de prendre contact avec Sibelga pour adapter la mesure. »