Café, alimentation…: la SNCB cherche des commerçants pour exploiter les espaces de la nouvelle gare de Mons, voici comment postuler

Le hall central pourra prochainement accueillir dix espaces commerciaux offrant des surfaces allant de 57 à 420 m². La SNCB est donc à la recherche de candidats-concessionnaires pour exploiter ces espaces et ce, pour plusieurs catégories de services et de commerces tels qu’un espace café, un commerce dans le domaine de l’alimentation saine ou encore un service dans le domaine médical.

La nouvelle gare proposera plusieurs services et commerces. Objectif : devenir un véritable lieu de vie qui bénéficiera non seulement aux voyageurs mais aussi aux riverains.

La nouvelle gare de Mons offrira également une intermodalité et une accessibilité maximale en intégrant à la fois le train, le bus, les taxis, la voiture et le vélo : de nombreuses places de parking seront mises à disposition tant pour les vélos que pour les voitures. Et deux quais du TEC seront intégrés à la structure.