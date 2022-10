«Certains collaborateurs viennent travailler la peur au ventre»: sur les rotules, le Siamu de Bruxelles dépose un préavis de grève

Le Service d’incendie et d’aide médicale urgente (Siamu) de la région de Bruxelles-capitale n’en pleut plus, indique mercredi le SLFP dans un communiqué. Un préavis de grève prendra cours le 25 octobre et une assemblée générale du personnel est convoquée le lendemain.

«La situation est explosive au sein du personnel, qui est sur les genoux», résume Eric Labourdette, président du syndicat SLFP pour les pompiers de Bruxelles.