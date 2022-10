Semaine de la lutte contre la pauvreté infantile : le CPAS de Jette aide les mamans solos

Les mamans font l’objet d’un suivi individuel intensif, bien que l’accent soit surtout mis sur l’accompagnement collectif afin d’améliorer leur autonomie et leur responsabilisation.

Le projet Miriam adopte une approche intensive, sensible au genre et holistique, qui se concentre sur différents domaines de la vie quotidienne.

Ce mercredi, le groupe des mamans se réunira pour la première fois dans le but de faire connaissance autour d’un lunch convivial avec enfants. Ensuite, le groupe se dirigera vers le centre culturel Armillaire où il assistera à la projection du film Encanto.

Le but de ces visites est de resserrer les liens entre les mamans et libérer la parole de ces dernières sur leurs difficultés quotidiennes ainsi que leur faire découvrir des lieux publics jettois à destination des familles, afin que les mamans y retournent de manière autonome par la suite.

Diverses activités de groupe seront organisées dans les semaines à venir : cafés-poussette, sorties à La Récré (lieu de rencontre enfants-parents), visite à la ludothèque et à d’autres associations jettoises.

« La lutte contre la pauvreté infantile est un sujet qui me tient à cœur et je porte une attention particulière à soutenir ce projet afin d’offrir le meilleur départ possible dans la vie aux enfants. Ce projet est un coup de pouce aux mères célibataires, qui vivent des situations parfois très difficiles qu’elles affrontent seules la plupart du temps », explique Nathalie Vandenbrande, présidente du CPAS de Jette.