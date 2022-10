Felice Mazzù avant le déplacement d’Anderlecht à Zulte Waregem: «Je reste calme par rapport à la situation actuelle»

Malgré une bonne prestation d’ensemble, Anderlecht n’est pas parvenu à glaner la moindre unité face au Club de Bruges, rendant sa situation au classement délicate et la position de son entraîneur précaire. « Je reste calme par rapport à la situation », assure Felice Mazzù. « J’aurais aimé avoir d’autres résultats. Je suis confiant par rapport au travail effectué. Quand je vois la performance contre Bruges, c’était une bonne chose pour moi-même si le résultat était négatif. »

À l’instar de ses joueurs dès le coup de sifflet final dimanche, l’entraîneur du RSCA espère que la performance globale face à Bruges servira de base pour les semaines à venir. À commencer par le déplacement au Gaverbeek sans Raman ni Kana et avec des interrogations concernant Duranville, Delcroix et Sardella. « Il faut effectivement se baser là-dessus », confirme le T1. « C’était l’une de nos meilleures prestations face à l’une des meilleures équipes du pays. C’est le sentiment partagé par les joueurs aussi. »

Encore faut-il que les principaux intéressés soient aussi motivés à Zulte Waregem que face aux Blauw en Zwart. « C’est une des parties de ma théorie », indique Mazzù. « Pour moi, ce n’est jamais un problème de motivation. Mais il faut que les joueurs soient réceptifs. C’est à eux de montrer sur le terrain qu’ils sont motivés. »

Il faudra aussi un regain d’efficacité devant le but. « Je ne sais plus si c’est Guardiola ou Klopp qui disait la semaine dernière que l’efficacité ne se travaillait pas à l’entraînement », avance Mazzù. « Quand un attaquant est en confiance, il réussit son geste et marque. Fabio Silva est le prototype de l’attaquant d’Anderlecht : il veut marquer mais ne marque pas. Et puis, vous savez, on aurait pu être plus efficace face à Bruges sur la phase de Silva. Comme toute la Belgique, on a revu les images. Aucune certitude mais j’ai ma perception des choses. Dommage qu’il n’y ait pas la « goal line technology ».