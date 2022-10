La bataille de Jemappes reconstituée 230 ans plus tard: à découvrir les 5 et 6 novembre prochains

C’était le 6 novembre 1792. Ce jour-là, à Jemappes, la bataille fait rage entre les soldats autrichiens et les soldats français. L’armée révolutionnaire française remporte la victoire grâce à son avantage numérique. L’armée autrichienne, sous les ordres du duc Albert de Saxe-Teschen, doit évacuer le pays. Cette bataille est l’un des événements les plus importants de la période révolutionnaire et de la nouvelle république française.

230 ans plus tard, jour pour jour, cet épisode historique sera commémoré et reconstitué dans le parc de Jemappes. L’événement gratuit est organisé les 5 et 6 novembre prochains en collaboration avec le Mons Mémorial Museum.