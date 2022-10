Le 22 Rogier, la nouvelle antenne du CPAS de Schaerbeek

Hébergé au 2e étage du 22 Rogier, à Schaerbeek, le nouvel Espace Public Numérique (EPN) du CPAS consiste en deux salles dotées de matériel informatique connecté à internet en consultation libre et mis à la disposition du public. Des animateurs accompagnent les citoyens qui le fréquentent tout au long de leur visite, en accordant aide et conseils. Des initiations et formations à l’informatique y sont également proposées afin de permettre une plus grande maîtrise dans l’utilisation du matériel et des technologies actuelles. Il s’agit de permettre aux Schaerbeekois impactés par la fracture numérique d’acquérir une véritable autonomie dans leurs démarches d’accès aux services publics, à l’emploi, aux études et formations, aux démarches administratives, aux plateformes bancaires ou encore dans la recherche d’un logement.

Au 1er étage, on trouve le Service Participation Sociale (SPS) qui soutient l’épanouissement culturel, sportif et social des personnes bénéficiant d’une aide du CPAS. Il accompagne les citoyens bénéficiaires de manière personnalisée dans ce domaine en tenant compte de leurs besoins, leurs intérêts et leurs ressources. Le SPS organise des ateliers, des sorties culturelles, des excursions et des animations en partenariat avec plusieurs institutions et associations culturelles et d’éducation. Il peut orienter les citoyens bénéficiaires vers des structures externes adaptées à leurs besoins ou à leurs ressources. Il soutient également financièrement ceux-ci dans l’accès à des activités culturelles et sportives ou l’achat de matériel.