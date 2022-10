Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La commune d’Uccle inaugurait ce mardi soir son nouveau centre administratif, situé au numéro 77 de la rue de Stalle, en compagnie de la princesse Delphine de Saxe-Cobourg, riveraine de la commune depuis de nombreuses années. Les anciennes installations communales ne répondaient plus au besoin des riverains et de l’administration. « La maison communale de la place Vander Elst date de 1883. À l’époque, Uccle comptait 10.000 habitants, contre plus de 84.000 aujourd’hui », souligne le bourgmestre, Boris Dilliès (MR).

Le nouveau centre administratif est situé rue de Stalle. - D.R.

L’administration communale était auparavant étalée sur sept sites différents, une situation « énergivore, coûteuse et peu pratique » assure Boris Dilliès.