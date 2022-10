Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Stupeur et colère à Schaerbeek. Le président du comité de quartier Mediapark, Guy Castadot, apprend qu’une voie de pénétration va être tracée pour les camions et engins du chantier du nouveau siège de la VRT. Contrairement à ce qu’il pensait, cela aura lieu également avenue Jacques Georgin. Résultat, c’est la biodiversité qui en paie le prix, dénonce-t-il.

« On a eu pas mal de bonnes réunions avec le responsable de la VRT sur l’environnement. Il avait été décidé que l’entrée et la sortie du chantier se fassent rue Henri Evenepeol. Mais la commune a fait changer le plan avec une nouvelle entrée où il y a des arbres et des espèces protégées comme le lérot. C’est scandaleux ! », s’insurge Guy Castadot.