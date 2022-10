Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le vendredi 26 août, peu après 19 heures, la vie de Mohamed Driouch bascule. Après un différend avec plusieurs personnes, l’homme se fait agresser à la machette. Il est lourdement blessé au bras. Un policier en civil, qui passait par là, lui prodigue les premiers soins avant d’appeler les secours. Il lui a sans doute sauvé la vie. Mohamed s’en sort par miracle.

Un mois et demi après son agression, l’homme d’origine marocaine donne de ses nouvelles et appelle à une manifestation ce vendredi contre le racisme et la haine. Il avoue encore être hanté par les images de son agression…