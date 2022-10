Cela bouge dans le dossier du futur stade national de hockey à Uccle: «les demandes de permis seront introduites en 2023»

Le futur stade national verra le jour sur le site du Zwartebeek à Uccle, lieu actuel du club de hockey du Royal Uccle Sport. Le bourgmestre Boris Dilliès (MR), trouve le choix du lieu cohérent, car « la commune d’Uccle accueille quatre grands clubs de hockey, et de nombreux adhérents. Uccle est la capitale du hockey. » Le stade aura une capacité pouvant varier entre cinq et dix mille places en fonction des événements.

En discussion depuis plusieurs années, le projet du stade national de hockey a connu un coup d’accélérateur ces dernières semaines. Une régie communale autonome a été créée afin de réunir toutes les instances partenaires du projet, à savoir Beliris, la Région de Bruxelles Capitale, la commune d’Uccle et la fédération belge de hockey.

Boris Dilliès est heureux de la mise en place de ce projet, et de la bonne collaboration entre les différentes parties concernées. « Notre commune ne peut pas financer seule un tel projet », déclare le maïeur. Le coût du stade est estimé à plus de 15 millions d’euros. 7,5 millions d’euros seront investis par Beliris et 6,5 millions par la Région bruxelloise.