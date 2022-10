Basket: tout le monde au poste à Mons-Hainaut pour accueillir Liège, samedi

« Alexandre Gavrilovic, qui a manqué six semaines de préparation en raison d’une déchirure au mollet, a essayé tant bien que mal de se maintenir en forme », explique le manager Thierry Wilquin. « Même s’il ressent encore une petite gêne, pas anormale et d’ailleurs, pas alarmante, il se sent de mieux en mieux au fil des jours ». Il l’a d’ailleurs démontré dimanche, à Leuven.

Après Liège en championnat ce samedi, les Montois aborderont les huitièmes de finale de la coupe de Belgique. Le vendredi 28 octobre (20h30), ils recevront Limburg United en match aller, le retour étant prévu le dimanche 30 à Limburg (15h). A cet égard, Thierry Wilquin rappelle que les abonnements incluent les tours de coupe.

F.Mi.