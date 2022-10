La semaine de l’amour est de retour à Anderlecht

La Maison communale sera parée des plus belles décorations florales. Des illuminations spéciales, la présence d’un pianiste live et d’une chanteuse lyrique conféreront à la salle des mariages une atmosphère magique.

À la commune d’Anderlecht, les célébrations de mariages ont traditionnellement lieu le vendredi et le samedi. À l’occasion de la Saint-Valentin, et afin de célébrer la fête des amoureux de manière exceptionnelle, le service de l’État civil offre la possibilité aux riverains de la commune de se marier gratuitement du mardi 14 février au samedi 18 février. Les célébrations auront lieu tous les jours de 10 à 12h. En fonction du nombre de demande de célébrations, il pourra être envisagé d’étendre cette plage horaire de 14h à 16h.

« Choisir une date pour célébrer son amour et s’unir officiellement n’est pas toujours une chose aisée… Se marier le jour de la Saint-Valentin semble être le jour parfait pour célébrer l’amour… Le 14 février est le jour le plus romantique et le plus privilégié pour tous les amoureux du monde », ajoute l’échevine de l’État civil, Fabienne Miroir (PS).