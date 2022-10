Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les entraîneurs passent, les sujets restent. Déjà débattues à de nombreuses reprises lors des trois ans de règne de Vincent Kompany à Anderlecht, la question des jeunes joueurs et de leur utilisation par Felice Mazzù est toujours d’actualité. Non pas pour dire que l’ancien coach de l’Union les snobe comme le faisait René Weiler à son époque. Plutôt en se demandant si le Sporting – et surtout Mazzù sur qui la pression est forte – peut se sortir de la crise sportive actuelle – neuvième du championnat à neuf points du top 4 avant cette 12e journée – en se basant sur les jeunes talents du noyau bruxellois. « Certains étaient contents de la titularisation de Lucas Stassin contre Bruges, d’autres, en dehors du club, n’ont pas compris sa présence dans le onze », pointe Felice Mazzù.

S’il n’a pas attendu le mois d’octobre pour les faire jouer, les deux dernières sorties mauves ont marqué les esprits : à Malines, cinq éléments du onze de base avaient moins de 23 ans. Ils étaient six face à Bruges. Dans les deux cas, sur les quinze éléments utilisés lors de ces deux rencontres, ils étaient huit estampillés « U23 ». Deux exemples où la prise de risque a fonctionné avec une deuxième période probante à Malines et une rencontre aboutie – à l’exception de l’efficacité offensive – face au champion en titre. La bonne formule sur la longueur ? À condition d’y mettre les formes.

1 Dans la fourchette haute de Vincent Kompany