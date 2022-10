Felice Mazzù prend la défense de Fabio Silva: «Il est le prototype de l’attaquant d’Anderlecht, mais il a besoin de confiance»

Auteur d’excellents débuts lors de son arrivée à Anderlecht, Fabio Silva n’y arrive plus. L’attaquant portugais est en grosse difficulté et manque de réalisme, à l’image des Mauves ces dernières semaines. Mais pour Felice Mazzù, il s’agit simplement d’un problème de confiance et Silva est l’homme de la situation, comme il l’a expliqué en conférence de presse.

« Je ne sais plus si c’est Guardiola ou Klopp qui disait la semaine dernière que l’efficacité ne se travaillait pas à l’entraînement », avance Mazzù. « Quand un attaquant est en confiance, il réussit son geste et marque. Fabio Silva est le prototype de l’attaquant d’Anderlecht : il veut marquer mais ne marque pas. Et puis, vous savez, on aurait pu être plus efficace face à Bruges sur la phase de Silva. Comme toute la Belgique, on a revu les images. Aucune certitude mais j’ai ma perception des choses. Dommage qu’il n’y ait pas la ‘goal line technology’. »