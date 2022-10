Plus d’une centaine de personnes contre l’échevin Michel De Herde à Schaerbeek: «Il est temps de croire les victimes, vous ne nous laissez pas le choix!»

Petit à petit, la place Colignon devant la maison communale de Schaerbeek s’est remplie ce mercredi soir. « On vous croit, on ne lâchera pas », « La dignité ou rien », « Michel De Herde dehors ! » pouvait-on lire sur les pancartes qui donnaient le ton du rassemblement.

Plus d’une centaine de personnes ont répondu à l’appel de la collective féministe Les Sous-Entendu.e.s à se réunir au moment où se tient le conseil communal. Elle se dit lassée de « l’immobilisme politique » dans l’affaire de mœurs qui implique Michel De Herde (DéFI), échevin de l’Enseignement.

« Il est temps de croire les victimes. Vous ne nous avez pas laissé le choix », clame Laura Baiwir des Sous-Entendu.e.s en visant les autorités politiques. « Après le premier rassemblement, elles nous avaient dit qu’elles ne pouvaient agir tant qu’il n’y avait qu’une seule plainte. Depuis fin septembre, il y en a une deuxième et rien n’a bougé ! »

Laura. - Z.-Z. Z.

Pour rappel, Michel De Herde est accusé de violences sexistes et sexuelles. Sa collègue Sihame Haddioui (Ecolo) a porté plainte au pénal. Une deuxième victime, une ancienne élève d’une école communale schaerbeekoise, accuserait l’élu amarante de « tentative à la débauche sur mineur et faits de viol ». Le parquet n’a toujours pas confirmé ni démenti l’information. L’élu amarante clame son innocence depuis le début et refuse de faire un pas de côté.

Michel De Herde. - A.L.

« Demander la gravité des faits »

Pour Sihame Haddioui, le silence de la justice est plutôt bon signe. « Cela montre à quel point l’enquête est sérieuse », estime l’écologiste. « On est dans une confusion et un problème de vocabulaire. Il a le temps politique et le temps de la justice. Ce ne sont pas les mêmes. Faire confiance à la justice, c’est respecter le temps de l’enquête et faire un pas de côté. Cela ne signifie pas qu’on reconnaît être coupable. »

Sihame Haddioui. - Elio Germani

Bien qu’une « analyse des risques d’une situation de travail spécifique » ait été lancée en interne, cela ne suffit pas à l’aune de la deuxième plainte, affirment l’élue et la collective. « Le collège doit se porter personne lésée et demander au parquet la gravité des faits sinon c’est être irresponsable et dangereux », martèle Sihame Haddioui.

Actuellement, un échevin est « intouchable » car il ne peut être « viré ». Bernard Clerfayt (DéFI), ministre des Pouvoir locaux et bourgmestre empêché, a annoncé au parlement qu’une modification de la Nouvelle loi communale n’est pas à l’étude pour changer ce statut. « Les seules qui prennent leurs responsabilités sont les victimes. Ce n’est pas normal, où est le monde politique ?! », s’insurge l’élue Ecolo qui refuse toujours d’assister au conseil communal tant que son collègue sera également présent. « Le gouvernement botte en touche et ne prend pas ses responsabilités. S’il s’avère que le gouvernement a laissé en place un homme qui fait l’objet d’accusations, ce n’est pas appliqué le principe de précaution. On nage en plein délire ! »

Appel au retrait

La collective réclame que Michel De Herde s’écarte. « On n’est pas là pour faire la justice. On demande qu’il fasse un pas de côté le temps de l’enquête », insiste Laura Baiwir. « On nous a dit que DéFI a saisi le Comité des sages pour auditionner l’échevin mais on ignore qui le compose et il ne se passe toujours rien depuis deux semaines. »

Les Sous-Entendu.e.s promettent de se rassembler et de faire du bruit tant que ce sera nécessaire. Le premier rassemblement en juin avait réuni près de 400 personnes. Les personnes présentes ce mercredi étaient moins nombreuses mais profondément engagées. Juliette est venue depuis Auderghem tandis que Laura a fait le chemin depuis Uccle. « C’est important d’être là car ça pourrait se passer dans n’importe quelle commune et c’est intolérable. »