La fatigue ? L’Union semble ne pas la ressentir. Pourtant, ce mercredi soir, les Saint-Gillois disputaient leur sixième match en dix-huit jours. Mais ils ne paraissaient nullement émoussés. Au contraire, ils entamaient la rencontre pied au plancher, mettant une toute grosse pression d’emblée sur les Buffalos. Et c’est assez logiquement que Jean-Thierry Lazare trouvait l’ouverture. Et de quelle manière ! Le médian offensif parvenait à se remettre sur son pied droit à l’entrée du grand rectangle et envoyait une superbe frappe enroulée en pleine lucarne. L’Ivoirien ouvrait son compteur personnel et devenait le quatorzième Saint-Gillois différent à marquer cette saison. « J’ai attendu longtemps avant de marquer ce but mais il était très beau, sans doute le plus beau de ma carrière avec celui que j’avais réussi lors de la première journée de championnat, la saison dernière, à Anderlecht », se réjouissait-il.

« C’est aussi un soulagement parce que mes coéquipiers n’arrêtaient pas de me chambrer. Du coup, je me dis que je devrais davantage tenter ma chance au but. Ceci dit, l’assist que je donne à Dante en fin de match m’a fait plus plaisir encore. Parce que j’adore faire marquer les autres et parce qu’il scellait notre victoire. »