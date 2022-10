Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La tension était palpable tout au long du conseil communal à Schaerbeek. Les riverains présents sont à bout et l’on fait sentir haut et fort. « Annulez ce plan ! On va tout casser ! », ont-ils scandé. L’objet de toutes les tensions est le plan Good Move dont la troisième phase va être mise en place le 24 octobre dans le quartier Cage aux Ours.

L’opposition a fait inscrire le plan Good Move en urgence à l’ordre du jour du conseil communal de Schaerbeek ce mercredi. Le PTB a déposé une motion pour suspendre le plan.