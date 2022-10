Fauve revient au Botanique sous le nom de Magenta

5 ans après la fin de Fauve, le groupe français renaît sous un autre nom : Magenta. « On a toujours dit qu’il y avait une date de péremption à Fauve. Mais on n’avait pas envie d’arrêter la musique », explique Magenta. « Ce sont donc les mêmes personnes qui font le projet. La démarche est la même, très intime, comme une quête à travers la musique pour se faire collectivement du bien. »

La redécouverte des morceaux qui ont bercé l’enfance des quatre membres du groupe comme ceux de Daft Punk leur a donné envie d’explorer « un nouveau terrain de jeu » et de se tourner vers des contrées électro-pop et du chant. « Le projet n’était pas aussi clair que Fauve qui était davantage un coup de tête. Avec Magenta, on se projette sur du plus long terme », confie le groupe qui garde toujours l’anonymat de personnes qui le compose.