Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Frédéric Nimal (LB), échevin de l’urbanisme et de l’environnement s’en réjouit car « le survol de Schaerbeek est un sujet important auquel le conseil communal, depuis toujours, accorde beaucoup d’attention. Plus que jamais, nous devons être unis et faire entendre notre voix ».