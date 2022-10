Le réseau TEC très perturbé à Mons-Borinage suite aux différentes actions menées contre le prix de l’énergie

Plus de 400 manifestants bloquent l’entreprise Engie Electrabel à Tertre: «L’énergie du pays, c’est nous!» (vidéo) Ce jeudi matin, plus de 400 personnes bloquent la centrale d’Engie Electrabel à Tertre. Les syndicalistes veulent faire monter la pression avant la grève générale du 9 novembre.

«La grogne est de plus en plus forte», réagit Patrick Salvi, secrétaire régional SETCa. - N.E.

Par Nicolas Erculiani Journaliste La Province

La FGTB et la CSC organisent une journée de grève générale et d’actions le mercredi 9 novembre prochain. Afin de faire monter la pression, la FGTB Mons-Borinage a lancé une action coup de poing ce jeudi matin à Tertre. Les syndicalistes se sont donné rendez-vous devant l’entreprise Engie Electrabel.

de videos

Mais certains d’entre eux ont été surpris en arrivant sur place…

Devant la centrale d’Engie Electrabel à Tertre. - N.E.

D’autres actions sont prévues le 9 novembre prochain. - N.E.

Ils ne s’attendaient pas à voir autant de monde. Depuis 8h ce matin, plus de 400 de personnes sont présentes et bloquent la société Engie Electrabel. Des policiers sont également sur place et sont parfois obligés de faire la circulation aux alentours de l’entreprise, tant le mouvement est important.

Lire aussi> les-soignants-de-tout-le-hainaut-rassembles-pour-manifester-mons-videos

de videos

Des policiers étaient également présents. - N.E.

Des cars affrétés

« Je suis surpris par le nombre de syndicalistes présents », avoue Patrick Salvi, secrétaire régional du SETCa Mons-Borinage. « On pensait être 200 pour cette action symbolique. Mais la grogne est de plus en plus forte. Au final, nos collègues de Tournai ont décidé de nous rejoindre. Plusieurs cars ont été affrétés. Et des membres de la CSC ont également souhaité nous accompagner. C’est très bien, ils sont évidemment les bienvenus. Nous en sommes très satisfaits. C’est un avant-goût de la grève du 9 novembre. »

Patrick Salvi du SETCa. - N.E.

Hôpitaux, logistique, industrie… : quasiment tous les secteurs sont représentés. « Nous avons vraiment de tout : du marchand et du non-marchand. On sent que la crise touche toute la société. Les gens reçoivent leur facture et craignent de ne plus pouvoir s’en sortir. Je ne sais pas si le gouvernement se rend compte de la situation. »

Lire aussi> patrick-salvi-le-shape-se-croit-au-dessus-des-lois

L’entreprise est bloquée par des manifestants. - N.E.

Rendez-vous le 9 novembre

L’entreprise Engie Electrabel n’a évidemment pas été choisie au hasard en cette période de flambée des prix de l’énergie. Mais les syndicats veulent surtout mettre la pression sur le gouvernement. « Ce qui a été proposé est insuffisant. Nous voulons que les prix de l’énergie soient bloqués mais nous ne sommes pas entendus. Nous souhaitons aussi que les surprofits soient taxés et redistribués. Mais la population attend toujours… »

Le 9 novembre prochain, les actions seront bien plus nombreuses. « On doit se mobiliser un maximum devant les entreprises, dans les zonings… Il faut montrer que l’énergie du pays, c’est nous », conclut un autre membre de la FGTB.