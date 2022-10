Trajet Emploi 2022 à Uccle, Saint-Gilles et Forest: Une foule d’activités pour rechercher, créer ou proposer un emploi

Uccle, pour sa part, focalisera ses actions sur les jeunes chercheurs d’emploi, via les diverses activités inscrites au programme « Let’s Go » de coaching et d’ateliers d’outillage à la recherche d’emploi et à la confiance en ses capacités.

Forest, quant à elle, proposera la traditionnelle activité « Createyourjob » destinée à faire découvrir le dispositif d’accompagnement à l’autocréation d’emploi à Bruxelles, plusieurs activités spécifiques à l’emploi et au business au féminin ainsi qu’une soirée de business networking à l’attention des entrepreneurs. D’autres activités autour du mentorat, de la fracture numérique et du passage du monde de l’école à celui de l’emploi seront également proposées.

Les trois communes partenaires du Trajet Emploi coorganisent par ailleurs le « Win-Win Day », le 24 novembre. Cet événement original mettra en contact des chercheurs d’emploi et des entreprises, sans distinction de leur rôle respectif. Mettant en valeur les principes du co-searching, le « Win-Win Day » utilisera les outils d’intelligence collective pour relever des défis. L’événement nécessitera de s’être déjà familiarisé avec le co-searching, en y ayant déjà participé ou en ayant suivi une séance d’information, qui se tiendra le 15 novembre. Des ateliers « softskills » et « elevator pitch » serviront également à se préparer au « Win-Win Day ».

« Comme tous les ans, et plus particulièrement en ces temps qui s’annoncent compliqués à plus d’un titre, cette triple union pour l’avenir et l’emploi de nos concitoyens représente une force que nous sommes heureux de soutenir ensemble et en bonne intelligence», affirment les trois échevins de l’Emploi : François Lambert-Limbosch pour Uccle (Ecolo), Charles Spapens pour Forest (PS) et Catherine François pour Saint-Gilles (PS).