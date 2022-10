Le projet Jacem du CPAS de Schaerbeek accompagne 10 jeunes en décrochage scolaire

L’objectif de Jacem est de transmettre aux jeunes, par le biais de rencontres individuelles (hebdomadaires) et collectives (bimensuelles), des clés pour qu’ils puissent développer leur confiance en eux, tout en se réinsérant socialement et professionnellement. Un projet novateur qui mène vers des changements positifs et durables dans la vie de ces jeunes et qui contribue à briser leur isolement social et leur précarité.

Au niveau des résultats, et après seulement quelques semaines, plusieurs jeunes ont décroché une formation ou du travail, tandis que d’autres ont repris l’école ou se sont inscrits en haute école pour suivre un bachelier. « Le fait de pouvoir s’adresser à une personne référente, que l’on voit régulièrement et avec qui on établit des petits objectifs réalistes, libère l’esprit et permet d’entreprendre plus facilement que les jeunes ne l’auraient pensé. La plupart d’entre eux ont gagné en confiance », explique Sophie Querton (LB), présidente du CPAS. Et d’ajouter : « Nous constatons que l’accompagnement personnalisé permet de débloquer rapidement de nombreuses situations que les assistants sociaux titulaires n’ont pas toujours le temps de résoudre. Les échanges et les rencontres en dehors des murs du CPAS permettent de créer et conserver une cohésion de groupe et de favoriser les échanges entre pairs dans un cadre bienveillant. Cette dimension collective s’avère précieuse pour ces jeunes qui ont manqué de contacts sociaux pendant de nombreux mois. »