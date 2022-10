Aucun train ne roulera entre Saint-Ghislain et Jemappes à partir de ce samedi

L’interruption du trafic ferroviaire se déroulera pendant les congés d’automne du 22 octobre au 1er novembre, ainsi que, pour des travaux de finalisation et réglages des voies, les week-ends entre le 5 novembre et le 4 décembre et le jour férié du 11 novembre.

Lire aussi> Pas de train entre Saint-Ghislain et Mons pendant plus de 15 jours

Tous les trains seront remplacés par des bus en semaine et le week-end, a précisé Infrabel. Ces navettes, dont les arrêts se situent à proximité immédiate des gares, s’arrêteront à Saint-Ghislain, Quaregnon, Jemappes et Mons. Les voyageurs pourront uniquement monter dans les bus sur présentation de leur titre de transport SNCB. Des navettes de train seront mises en place sur la ligne 97 entre Quiévrain et Saint-Ghislain.