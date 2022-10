Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lors de sa séance du 13 octobre dernier, le Collège des bourgmestre et échevins de Woluwe-Saint-Lambert a rendu son avis sur les scenarii proposés par le bureau d’études mandaté par la Région bruxelloise, pour l’examen de la mobilité dans la maille dite Roodebeek.

Dans un communiqué, le collège rappelle qu’il a toujours été « volontariste pour mener une politique de mobilité apaisée, respectueuse des différents usagers de l’espace public, en cherchant à concilier les différents modes de déplacement selon leurs préférences et pour autant que l’aménagement de l’espace public le permette. Plutôt qu’imposer des scenarii de modification de la mobilité, sur la base d’a priori généralement non vérifiés par les faits, le collège a toujours préféré recueillir préalablement les avis des habitants avant de proposer et de mettre en œuvre quelque projet d’aménagement. Cette méthode a eu pour conséquence de susciter généralement une forte adhésion des habitants à un projet déterminé. »