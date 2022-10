Un Hensitois de 42 ans reconnaît avoir braqué la station-service: c’était pour apurer ses 1.500€ de dettes…

Ce dernier prétend qu’il n’est pas le second auteur. Le ministère public admet qu’il n’a pas assez de preuves contre lui et sollicite son acquittement.

Le 16 juillet 2021, vers 18h50, deux hommes armés sont entrés dans le magasin de la station-service pour réclamer la caisse. La scène a duré vingt-sept secondes et a été filmée. On y voit un homme qui tient une arme baissée sur le sol et un autre qui vise la tête de la commerçante, paniquée, car elle n’arrivait pas à ouvrir la caisse.