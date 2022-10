La Région bruxelloise fait des choix éclairés pour aider à surmonter la crise énergétique, selon Rudi Vervoort

Tout en soulignant que les finances régionales déjà fragilisées par la crise sanitaire ne sont pas illimitées, le ministre-président a dit que son équipe voulait aider les Bruxellois, les entrepreneurs et les acteurs du non-marchand à passer l’hiver sans basculer dans la pauvreté, la faillite ou la fermeture.

280 millions pour les Bruxellois

La Région intervient en complément du fédéral, a-t-il dit, entamant la lecture de sa déclaration politique pour l’année à venir. Selon M. Vervoort (PS), pour 2022 les ménages bruxellois ont bénéficié d’environ 280 millions d’euros d’aides fédérales énergie. Ce filet principal de protection est étendu pour les Bruxellois via une intervention de la Région à travers des mesures sociales (client protégé et fourniture garantie) et en soutenant encore exceptionnellement les CPAS.